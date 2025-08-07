HomeCalabria

Ponte sullo Stretto, scatta la mobilitazione: “un furto annunciato, non un’opera pubblica”

Comitati, ambientalisti e cittadini contro l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess. Marra (No Ponte): “Regalia miliardaria a Webuild. Sabato tutti in corteo a Messina”

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Il via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto scatena una nuova ondata di proteste in Calabria e Sicilia. I comitati locali, le associazioni ambientaliste e i cittadini contrari all’opera denunciano una “forzatura politica mascherata da atto tecnico” e annunciano manifestazioni già a partire da sabato 9 agosto, con un corteo a Messina.

Peppe Marra, portavoce del comitato calabrese No Ponte, punta il dito contro la decisione: “Quelle 62 prescrizioni imposte dal parere Via-Vas avrebbero richiesto di rifare il progetto da capo, soprattutto per gli aspetti sismici. Ma il governo tira dritto solo per blindare le penali da milioni di euro in favore di Webuild, nel caso in cui il progetto si fermi. È un furto annunciato”.

Non meno dura la denuncia di Rossella Bulsei, del comitato Ti Tengo Stretto: “È il trionfo del cemento sull’ambiente, una firma che ignora cittadini, ricorsi e studi scientifici. Un’opera imposta, non condivisa”. Le principali associazioni ambientaliste – Greenpeace, Lipu, Legambiente e WWF – parlano di “azzardo istituzionale”: secondo loro, il progetto definitivo non rispetta i requisiti minimi di legge e rimanda analisi cruciali alla fase esecutiva. “I cantieri che apriranno saranno simbolici. Mancano ancora studi sismici completi e prove tecniche fondamentali”.

Anche Rifondazione Comunista – Calabria scende in piazza: “Il Ponte è un ricatto alla collettività, un’opera inutile mentre manca l’acqua e si taglia sul welfare. La nostra adesione al corteo è anche un no alla logica militarista che trasforma Sud e Isole in avamposti strategici della NATO”. Al centro delle critiche anche la gestione economica: 14 miliardi di euro per un’opera contestata, mentre secondo alcune stime già si parla di costi in salita. “Il Paese affonda tra tagli e crisi ambientali – concludono i comitati – e il governo pensa a blindare un’opera che nessuno vuole. Il 9 agosto saremo in piazza per fermare questa follia”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Sospetto botulino dopo un panino a Diamante: salgono a tre i ricoveri all’Annunziata, uno...

Area Urbana
COSENZA - E' salito a tre il numero dei ricoverati nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza per un'intossicazione alimentare, forse da botulino. Ai...

Finto maresciallo al telefono, ma la vittima non ci casca e avverte il 112:...

Provincia
APRIGLIANO (CS) - Nella giornata del 7 agosto, i Carabinieri della Stazione di Aprigliano e della Compagnia di Rogliano hanno identificato quattro giovani, originari...
Intitolazioni Stadio Marulla

Stadio “Marulla”, aggiornato l’elenco ufficiale delle intitolazioni. A Emanuele Giacoia la tribuna stampa

Sport
COSENZA - La giunta comunale di Cosenza, con apposta delibera ha aggiornato l’elenco delle intitolazioni degli spazi e dei settori dello Stadio Comunale “San...

Villapiana, vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo. Il parroco: «Un gesto che ferisce...

Ionio
VILLAPIANA (CS) - Nel comune dello Ionio cosentino è stata vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo situata nel piazzale antistante la parrocchia Sacra...
scalea lido sequestro

Abusivismo: a Scalea sequestrata un’ampia struttura balnerare, denunciato il titolare

Tirreno
SCALEA (CS) - Nel pieno della stagione estiva, uno stabilimento balneare di Scalea è stato posto sotto sequestro. Nei giorni scorsi la polizia locale...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36894Area Urbana22183Provincia19701Italia7979Sport3836Tirreno2835Università1443
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Padre Fedele corso mazzini
Area Urbana

Padre Fedele: Diocesi, Provincia Calabra dei Cappuccini e Casa S. Francesco...

COSENZA - "In un momento molto delicato per la salute di padre Fedele, la cui persona e la cui opera stanno a cuore a...
salvini villa san giovanni
Calabria

Salvini a Villa San Giovanni «mantenuta la promessa del Ponte». Su...

VILLA SAN GIOVANNI (RC) - All'indomani del via libera del Cipess per il Ponte sullo Stretto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei...
carabinieri melicucco rc
Calabria

Schiamazzi e inciviltà: nove ragazzi denunciati per disturbo alla quiete pubblica

MELICUCCO (RC) - I carabinieri hanno raccolto e verificato le numerose segnalazioni dei residenti che lamentavano rumori, schiamazzi e comportamenti incivili di gruppi di...
Calabria

“Il mare non può aspettare”, lanciata una petizione per salvaguardare il...

CATANZARO - Una petizione con centinaia di firme già raccolte è stata lanciata su Change.org per salvaguardare il tratto di mare del Golfo di...
Tirreno

Sangineto: intitolato alla memoria di Alessio Cataldo il campetto polifunziolale, ospiterà...

SANGINETO (CS) - In un clima di grande emozione, lunedì scorso si è svolta la cerimonia di intitolazione del Campo sportivo polifunzionale del centro...
petilia policastro immagini isola ecologica
Calabria

Abbandonavano rifiuti in una discarica abusiva: beccati grazie alla videosorveglianza, sei...

PETILIA POLICASTRO (KR) - Sono sei le persone denunciate dai carabinieri a Petilia Policastro per abbandono di rifiuti. Le indagini, coordinate dalla Procura della...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA