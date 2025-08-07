HomeCalabria

Ponte sullo Stretto, pedaggio auto sotto 10 euro. Codacons: «Troppo caro rispetto al normale»

«Per attraversare i 3,66 km del ponte la spesa sarà di 2,73 euro a chilometro. Oggi sulla rete autostradale italiana il costo medio del pedaggio ammonta a 0,075 euro a chilometro» precisa Codacons

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – “Ad oggi, al netto dell’adeguamento all’inflazione alla data di entrata in esercizio del ponte, si stima una tariffa base per le autovetture inferiore a 10 euro, con riduzioni significative per i viaggi frequenti“. Lo si legge in una nota della società Stretto di Messina sull’ok del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. “La puntuale definizione delle tariffe si avrà in prossimità dell’apertura al traffico del ponte”, aggiunge la nota, in cui si precisa che l’ipotesi di piano tariffario è “sensibilmente inferiore agli attuali costi di attraversamento”.

Codacons: “pedaggio troppo caro rispetto al normale”

“La tariffa da 10 euro per attraversare il ponte sullo Stretto rappresenterà, con ogni probabilità, il pedaggio più caro al mondo”. Lo afferma il Codacons, commentando la nota della società Stretto di Messina secondo cui alla data di entrata in esercizio del ponte, si stima una tariffa base per le autovetture di circa 10 euro. Stando ai dati disponibili ad oggi, per attraversare i 3,66 km del ponte la spesa si aggirerà attorno ai 10 euro ad automobilista, in pratica 2,73 euro a chilometro. – evidenzia il Codacons – Oggi sulla rete autostradale italiana il costo medio del pedaggio ammonta a 0,075 euro a chilometro, che sale a 0,089 euro sulle autostrade di montagna. Ad esempio per attraversare i 603 km che separano il casello di Roma Sud da quello di Milano Nord, si paga oggi un pedaggio di 45,5 euro.

Se si guarda all’estero, il pedaggio per l’Eurotunnel che collega la Francia al Regno costa 72 euro per percorrere 50,45 km, con una spesa media di 1,42 euro a chilometro. Questo significa che il pedaggio pagato dai cittadini per attraversare il ponte sullo Stretto costerebbe il 3.540% in più rispetto le normali tariffe autostradali praticate oggi sul territorio italiano – calcola il Codacons.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

guardia finanza reggio calabria

Giochi, slot machine e scommesse: imprenditori legati alla ‘ndrangheta, confisca definitiva per oltre 21...

Calabria
REGGIO CALABRIA - La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha eseguito una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile...

Diamante, due ragazzi in terapia intensiva dopo aver mangiato un panino: si teme intossicazione...

Tirreno
DIAMANTE (CS) - Due ragazzi di 17 anni sono stati ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza a seguito di una sospetta...

Laboratorio analisi di Corigliano, Straface: «Nessuna chiusura, solo ammodernamento digitale»

Ionio
CORIGLIANO-ROSSANO (CS) - "In un momento in cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è impegnata in una complessa ma necessaria operazione di modernizzazione dei...
lavoratori-konecta_rende

Cartelle cliniche digitali bloccate: 560 lavoratori Konecta senza lavoro ma stipendiati

Calabria
CROTONE  "Noi vogliamo lavorare non essere pagati per non fare nulla. Perché se continua così non sappiamo che futuro avremo". A dirlo una delle...
cani-randagi-cosenza

Attimi di paura a Cosenza: branco di cani randagi accerchia dei passanti. Interviene la...

Area Urbana
COSENZA - Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi in via Marconi, nei pressi della Città dei Ragazzi a Cosenza, dove un branco...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36887Area Urbana22179Provincia19699Italia7979Sport3835Tirreno2833Università1443
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

lavoratori-konecta_rende
Calabria

Cartelle cliniche digitali bloccate: 560 lavoratori Konecta senza lavoro ma stipendiati

CROTONE  "Noi vogliamo lavorare non essere pagati per non fare nulla. Perché se continua così non sappiamo che futuro avremo". A dirlo una delle...
cani-randagi-cosenza
Area Urbana

Attimi di paura a Cosenza: branco di cani randagi accerchia dei...

COSENZA - Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi in via Marconi, nei pressi della Città dei Ragazzi a Cosenza, dove un branco...
controlli-cosenza
Area Urbana

Droga, evasione, violenza: il bilancio dei controlli straordinari della Polizia a...

COSENZA - Proseguono incessanti i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro in questo centro cittadino...
Roberto-Occhiuto-Franz-Caruso
Area Urbana

Sistema sanitario calabrese, il sindaco Caruso: «Occhiuto ha fallito sopratutto da...

COSENZA - "La sanità pubblica calabrese che non garantisce assolutamente il diritto alla salute dei cittadini è il vero grande fallimento ascrivibile al commissario...
Provincia

Niente acqua a Cosenza e nella Valle del Savuto. Il motivo?...

COSENZA - Sorical, ente che gestice il servizio idrico in Calabria, spiega le motivazioni della carenza idrica che in questi giorni ha colpito alcune...
Roberto-Occhiuto-in-Consiglio-Regionale
Calabria

Il Consiglio regionale verso le dimissioni di Occhiuto. Al termine assemblea...

REGGIO CALABRIA - E' stato convocato per venerdì prossimo, 8 agosto, il Consiglio regionale della Calabria per la presa d'atto delle dimissioni del presidente...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA