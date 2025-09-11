HomeCalabria

Ponte sullo Stretto, Marilina Intrieri «il disagio del centrosinistra in Calabria tra Pd e M5S»

Il Pd deve decidere se rivolgersi ai riformisti: sul ponte si gioca gran parte del consenso moderato. "È una frattura che potrebbe pesare alle urne"

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti
COSENZA – “L’alleanza Pd M5S regge ma la netta contrarietà dei grillini all’opera rischia di pesare sulle prossime elezioni. Il partito guidato da Elly Schlein deve decidere se rivolgersi ai riformisti e sull’opera si gioca gran parte del consenso dei moderati. Il Ponte sullo Stretto non è soltanto un progetto infrastrutturale”. E’ quanto dichiara in una nota l’ex parlamentare e giornalista Marilina Intrieri. “In Calabria, più che altrove, è diventato un simbolo politico e identitario che mette in luce le fragilità del centrosinistra e il difficile equilibrio tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle”.

“Emblematiche le dichiarazioni di Enzo Bianco, già ministro e sindaco di Catania, figura storica del riformismo democratico, riportate da “La Sicilia”: il Ponte è un’opera “utile da sostenere” che va accompagnata da un deciso potenziamento delle reti ferroviarie e da una modernizzazione dei collegamenti interni”.

“Bianco richiama così una tradizione riformista e cattolica che ha sempre visto nello sviluppo infrastrutturale un’occasione di crescita e di coesione nazionale e al tempo stesso, mette in guardia dal rischio di un isolamento politico e culturale se si lasciasse questo tema interamente alla destra”.

“La posizione del Pd – prosegue Intrieri – stretto tra anime diverse, resta incerta dinnanzi alla posizione del M5S che, invece, continua a rivendicare un “No Ponte” senza sfumature. È una frattura che potrebbe pesare alle urne: moderati, imprenditori e ceto professionale chiedono infrastrutture e guardano con crescente attenzione a chi offre risposte concrete. Per una parte consistente dell’elettorato, soprattutto moderato, il Ponte rappresenta un’occasione di lavoro e di piena integrazione con l’Europa”.

Molti osservatori sottolineano che un Pd troppo timoroso di perdere pezzi rischia di restare paralizzato. Eppure, la lezione dei riformisti, dai Ds alla Margherita, ai cattolici democratici fino alle esperienze di governo di Amato e Prodi insegna che il consenso si costruisce sulla capacità di proposta, non sul rinvio.

“Il centrosinistra corre un pericolo evidente: lasciare che il ponte diventi bandiera esclusiva della destra. Fratelli d’Italia e Forza Italia sono già pronti a presentarsi come unici interpreti delle aspirazioni di sviluppo. Per il Pd e i suoi alleati sarebbe una perdita pesante: significherebbe alienarsi proprio quella parte di elettorato moderato che, in Calabria, può decidere la partita”.

“La tradizione riformista insegna che il consenso non nasce dall’attesa, ma dalla capacità di indicare un percorso. Continuare a rinviare o rifugiarsi nei compromessi tattici può forse tenere insieme, per un po’, Pd e 5 Stelle, ma non basta a convincere gli elettori. La sfida del Ponte, quindi – conclude Marilina Intrieri – rappresenta il vero banco di prova per il centrosinistra calabrese: o il Pd avrà il coraggio di parlare con chiarezza al Paese reale, raccogliendo la domanda di modernità e sviluppo, oppure resterà prigioniero dei veti interni, consegnando alla destra il monopolio del futuro”.

Ultimi Articoli

Regionali voto congiunto e indecisi

Regionali: voto congiunto e indecisi, le variabili che sfuggono ai sondaggi

Area Urbana
COSENZA - In Calabria, la campagna elettorale tra il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto e quello del centrosinistra Pasquale Tridico si sta caratterizzando anche...
stretta mano occhiuto tridico

Occhiuto e Tridico: stretta di mano e sorrisi tra i due avversari alle prossime...

Calabria
CATANZARO - Un incontro cordiale, tra sorrisi e una stretta di mano, ha segnato l'incontro tra i due principali sfidanti alle prossime elezioni regionali...
cocaina 288 chili porto gioia tauro

Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro: 288 chili per un valore...

Calabria
GIOIA TAURO (RC) - Nuovo colpo alla criminalità organizzata grazie a un’operazione congiunta condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dai funzionari...
Piazza-Spirito-Santo-Cosenza - Calabria Variopinta

Torna “Calabria Variopinta”: a Cosenza la terza edizione del festival dei birrifici artigianali calabresi

Area Urbana
COSENZA - Cosenza brinda al gusto e alla musica con il ritorno di Calabria Variopinta, il festival dedicato ai birrifici artigianali calabresi, giunto alla...
medici

“Non strumentalizzate la sanità in campagna elettorale”. Medici calabresi sul piede di guerra

Calabria
REGGIO CALABRIA - Un invito a tutte le forze politiche, "senza distinzione, ad evitare toni esasperati, proclami emotivi o strumentalizzazioni che possano turbare ulteriormente...

