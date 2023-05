Ponte sullo Stretto: c’è l’ok della Camera. Salvini: «finalmente si passa ai fatti»

ROMA – Approvato alla Camera il decreto legge che prevede il riavvio della procedura per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, dopo l’approvazione questa mattina della fiducia chiesta dal Governo sul testo come approvato dalle commissioni Ambiente e Trasporti. I voti a favore sono stati 182, i contrari 93, un astenuto. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Il decreto va convertito in legge entro la fine del mese.

Salvini: “si passa finalmente ai fatti”

“Ponte sullo Stretto, fiducia approvata dalla Camera. Dopo cinquant’anni di chiacchiere, si passa finalmente ai fatti per unire e modernizzare il Paese”. Lo afferma Matteo Salvini su Twitter.

Striscione e maglietta contro il Ponte, Avs protesta in Aula

Uno striscione verde e una maglietta rossa con la scritta ‘No Ponte’ e il segno della pace: a mostrarli in Aula alla Camera è Avs per ribadire la propria opposizione al progetto del governo. I deputati sono stati richiamati all’ordine dalla presidenza.