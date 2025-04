Ponte del 25 Aprile: tutte le misure su strade e autostrade dell’Anas

- Advertisement -

COSENZA – Anas, la società che gestisce le strade statali e autostrade non a pedaggio, per tutelare chi si metterà in viaggio durante il Ponte del 25 aprile, ha deciso di rimuovere fino al 5 maggio 1045 cantieri, in vista dell’aumento dei flussi di traffico per i ponti di primavera con l’obiettivo di garantire una migliore percorribilità della rete stradale e autostradale e prevenire i disagi alla circolazione. Sui restanti 278 cantieri inamovibili Anas ha messo a punto, anche, un piano di ottimizzazione nei giorni di maggior traffico con percorsi alternativi per le tratte più critiche.

Ad illustrare nel dettaglio le misure adottate, su Rlb, il dottor Matteo Martellacci della Direzione Comunicazione di Anas

ASCOLTA https://www.quicosenza.it/news/wp-content/uploads/2025/04/ANAS-25-Aprile-dott.-Martellacci.mp3

Inoltre durante le festività sarà aumentata la sorveglianza e garantita la presenza costante del personale con 2050 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 230 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24, garantendo la massima prevenzione, vigilanza in caso di pericolo, soccorsi più tempestivi in caso di incidente o in caso di altre emergenze.

Le previsioni per questo lungo periodo di vacanza

Quest’anno, grazie al maggior numero di giorni di vacanza le partenze e i rientri si stanno svolgendo, come previsto, in maniera più scaglionata ma, comunque, con oltre sei milioni di viaggiatori previsti sulla rete Anas. Si prevede un picco del traffico nella giornata di giovedì 24 aprile, il giorno prima della Festa della Liberazione. Le principali mete saranno, come di consueto, quelle turistiche di mare, con incrementi in particolare al Sud e sulle isole. Sono previsti incrementi sulla rete Anas anche in montagna con picchi di traffico anche al Nord.

Funerali del Pontefice

In occasione dei funerali di Papa Francesco previsti per sabato 26 aprile, Anas ha predisposto un piano straordinario di viabilità nazionale in previsione dell’arrivo di Capi di Stato e di Governo e delle Istituzioni internazionali agli aeroporti di Roma e per l’afflusso dei fedeli nella Capitale provenienti da tutte le regioni italiane. Potenziato, in particolare, il presidio del personale Anas sulle principali strade di collegamento con Roma dove si prevede traffico ad alta intensità: l’Autostrada A90 “Grande Raccordo Anulare”, l’Autostrada A91 “Roma-Fiumicino” e la SS7 “Appia”. Il monitoraggio Anas è stato rafforzato anche sulle strade consolari, tra le altre le SS1 “Aurelia”, SS2 “Cassia”, SS3 “Flaminia” e SS4 “Salaria”.

Previsioni in Calabria e cantieri che non è stato possibile rimuovere

Sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Pizzo Calabro, in direzione Fisciano. E sulla strada statale 280 Dei Due Mari è attivo uno scambio di carreggiata di un chilometro circa, all’altezza della galleria “Sansinato” tra gli svincoli di Sarrotino e di Catanzaro, in direzione Catanzaro.

La circolazione dei mezzi pesanti

Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 25 e domenica 27 aprile dalle 9 alle 22.

Numero Verde di Viabilità

E’ sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità in tempo reale H24 al numero verde 800.841.148 per informazioni di viabilità, segnalazioni di emergenza o di pericoli e per qualsiasi altra richiesta ed in ogni caso qualsiasi informazione è reperibile anche attraverso il sito stradeanas.it.