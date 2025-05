Ponte del 2 Giugno: anche in Calabria attivato il piano Anas sulla rete stradale e autostradale

- Advertisement -

COSENZA – Con l’arrivo del ponte del 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica, milioni di italiani si metteranno in viaggio. Si tratta della prima vera “prova generale” dell’esodo estivo, e Anas – società del Gruppo FS Italiane – è pronta ad affrontare l’aumento del traffico previsto per questo lungo weekend. Per assicurare la migliore percorribilità possibile della rete stradale e autostradale non a pedaggio, Anas ha messo in campo un piano straordinario di sorveglianza e intervento.

Saranno infatti 2.050 le risorse operative, tra personale tecnico e di esercizio, impiegate in turnazione su tutto il territorio nazionale. A queste si aggiungono 230 unità tra le Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale, operative 24 ore su 24 per il monitoraggio in tempo reale del traffico. L’obiettivo è prevenire criticità e ridurre al minimo i disagi alla circolazione, garantendo un presidio costante sulle direttrici più trafficate.

A fornire maggiori dettagli ai microfoni di Rlb, è Massimiliano Silipo della Direzione Comunicazione di Anas

ASCOLTA https://www.quicosenza.it/news/wp-content/uploads/2025/05/Massimiliano-Silipo-Anas1.mp3

Le direttrici più critiche: da nord a sud verso il mare

Il traffico più intenso è atteso a partire dal tardo pomeriggio di venerdì 30 maggio e durante la mattinata di sabato 31 maggio, con una netta preferenza per le direttrici verso le località balneari.

In particolare, le aree a maggiore concentrazione di traffico saranno:

– Versante jonico, adriatico e tirrenico;

– Costa tirrenica tra Toscana e Liguria;

– Coste di Campania, Calabria e Basilicata;

– A2 Autostrada del Mediterraneo, anche per gli imbarchi verso la Sicilia;

Per il rientro, previsto nella serata di domenica 2 giugno, si segnalano possibili criticità su:

– A2 Autostrada del Mediterraneo;

– SS18 e SS106 in Calabria;

– A19 in Sicilia;

– GRA a Roma;

– SS1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria;

– SS309 Romea;

– SS16 Adriatica.

Focus Calabria: traffico intenso e cantieri attivi

In Calabria, si conferma il traffico sostenuto sulle direttrici costiere sia ioniche che tirreniche, oltre che lungo l’A2. Per chi rientra, si segnala in particolare:

– Riduzione di carreggiata per circa 1 km in prossimità dello svincolo di Vibo Valentia-Sant’Onofrio, in entrambe le direzioni;

– Scambio di carreggiata sulla SS280 Dei Due Mari, per circa 1,5 km tra gli svincoli di Sarrottino e Catanzaro, in direzione Catanzaro;

Stop ai mezzi pesanti

Per migliorare la fluidità della circolazione durante i giorni di maggiore traffico, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa su tutta la rete viaria per domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno dalle dalle 7:00 alle 22:00.

Informazioni e sicurezza

Per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità, Anas mette a disposizione: Il numero verde 800.841.148, attivo H24. Il sito web www.stradeanas.it. I canali social ufficiali per notizie e aggiornamenti live. L’invito è alla prudenza per tutti coloro che si metteranno in viaggio: “No distrazioni, no alcol, no droga. Quando guidi, tutto può aspettare”. Un messaggio semplice ma fondamentale per la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.