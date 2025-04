Ponte del 1° maggio con l’anticiclone africano. Clima perfetto e sole su tutta la Calabria

- Advertisement -

COSENZA – Sole, caldo e temperature che arriveranno anche sfioreranno i 29/30°C. È quanto ci aspetta dal punto di vista meteo per il ponte del 1° maggio. Dopo settimane di instabilità, con giornate fresche e a tratti piovose, la rimonta dell’anticiclone africano ci permetterà di vivere un fine settimana bello e gradevole su tutta la Calabria, dove il clima sarà mite con picchi di caldo proprio durante il weekend. Ad oggi la nostra regione risente ancora egli strascichi di una circolazione ciclonica che ha provocato rovesci sparse e tenuto le temperature nella media del periodo.

Ponte del 1° maggio: ecco le previsioni

Ma a partire da domani, assisteremo all’espansione dell’anticiclone africano dall’Algeria verso Sardegna e Corsica e poi fin verso l’Italia. Questa significa che il tempo sarà bello e gradevole su tutto lo Stivale dal 1 maggio fino a domenica. Un vero e proprio assaggio d’estate in alcune regioni con le temperature che inizieranno a salire verso l’alto da domani fino a sfiorare e/o toccare i 30°C tra sabato e domenica con bel tempo prevalente. In Calabria farà meno caldo ma le temperature comunque sfioreranno i 28 gradi.

Un clima perfetto per che sfrutterà il ponte del 1 maggio per una gita o una breve vacanza, per passare giornate all’aria aperta, fare sport e un’opportunità da cogliere al volo per rigenerarsi a contatto con la natura. Solo a partire dalla prossima settimana le temperature torneranno con il possibile arrivo di una perturbazione dal Nord Europa.