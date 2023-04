Polizia scopre uno scambio di droga, tre arresti. Sequestrato mezzo chilo di marijuana

PIZZO CALABRO (VV) – I Poliziotti della Squadra Mobile di Vibo hanno effettuato serrati controlli nella località turistica, monitorando movimenti e comportamenti sospetti, in particolare per il contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti. Gli agenti, transitando in una via del centro storico della città, hanno notato due veicoli avvicinarsi nei pressi di un condominio dove un terzo soggetto sembrava attenderli, con fare sospetto.

Nel frattempo un’autocivetta degli agenti ha monitorato la scena e sospettando fosse in corso un traffico illecito di droga, hanno fatto scattare il controllo e la perquisizione, incluse delle due autovetture. All’interno di una delle auto è stato trovato mezzo chilo di marijuana in una busta termosaldata sottovuoto, occultata dentro una busta della spesa, oltre a 600 euro suddivisi in 12 banconote da 50 euro.

Le modalità di conservazione della sostanza stupefacente, la sua ingente quantità, nonché il denaro in piccolo taglio detenuto quale profitto dell’illecita attività, hanno portato gli investigatori a sospettare che la detenzione fosse destinata allo spaccio. I tre soggetti sono stati arrestati e posti ai domiciliari.