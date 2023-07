Polizia penitenziaria in protesta. Comito: «immediata soluzione alla problematica

VIBO VALENTIA – “Intendo esprimere vicinanza al personale della Polizia penitenziaria che opera nel carcere di Vibo Valentia, per la difficile situazione in cui è costretto da tempo ad operare. Sono certo che le amministrazioni competenti saranno in grado di individuare soluzioni adeguate in grado di superare le criticità manifestate dal personale che ha aderito in maniera pressoché unanime alla protesta indetta dal sindacato Sappe“. Così il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Michele Comito, in merito alla contestazione attuata ieri con i dipendenti del Corpo che hanno indetto una astensione dalla mensa in segno di protesta per le gravi condizioni in cui sono costretti quotidianamente ad operare.

“La grave carenza di personale sanitario all’interno dell’istituto penitenziario vibonese – afferma Comito – costringe gli uomini e le donne del Corpo di Polizia a sopperire espletando funzioni che vanno oltre le loro mansioni proprie. Questo si ripercuote inevitabilmente sulle competenze e i carichi di lavoro di ciascuno di essi, costretti a turni che – come dichiarato dal segretario del Sappe Francesco Ciccone, che ha già esposto compiutamente la situazione al prefetto di Vibo Valentia, dott. Paolo Grieco – compromettono il corretto svolgimento del proprio incarico. Va da sé che è necessario porre rimedio a una simile situazione, e sono certo che le istituzioni deputate si confronteranno per individuare ed attuare quei correttivi utili a superare questo stato di emergenza e ridare serenità a quei lavoratori che svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della rieducazione del detenuto”.