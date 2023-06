Polizia e controlli alla movida, trovato con diverse dosi di marijuana e una piantina

VIBO VALENTIA – Su disposizione del Questore di Vibo, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato, concentrando in particolare gli sforzi operativi nelle zone della movida cittadina e delle aree di mare, atteso anche l’approssimarsi del periodo estivo.

Gli uomini della Squadra Mobile, nel corso di servizi mirati, hanno individuato un soggetto sospetto, allarmato e nervoso alla vista degli Agenti. All’esito del controllo è stato trovato in possesso di diverse dosi di marijuana, suddivisa in involucri in carta argentata, già predisposte per la cessione, nonché di 1 pianta di marijuana. Il soggetto è stato segnalato al Prefetto così come altri 3 individui che, all’esito di controlli congiunti tra la Squadra Mobile e le Volanti del Posto Fisso di Tropea, sono stati trovati in possesso di diverse dosi di droga.

Ieri sera inoltre, nell’ambito di un servizio di prevenzione e contrasto alla cosiddetta ‘movida violenta’, la Squadra Mobile unitamente alle Volanti, al Reparto Prevenzione Crimine, all’Unità Cinofila della Questura nonché ai Vigili Urbani di Vibo Valentia, ha controllato 225 persone e 88 veicoli sospetti, uno dei quali sequestrato e effettuando due controlli ad un bar ed ad un circolo privato. Proprio il circolo privato, all’esito delle verifiche, era privo delle previste autorizzazioni per la somministrazione di alcolici e super alcolici e, per tale motivo, il titolare veniva sanzionato per 1000 euro.