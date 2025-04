Politica calabrese in lutto: scomparso a 76 anni Michele Traversa ex assessore regionale e sindaco di Catanzaro

- Advertisement -

CATANZARO – Politica calabrese in lutto. È morto a Catanzaro, all’età di 76 anni, Michele Traversa, politico del centrodestra, già deputato, consigliere e assessore regionale della Calabria, presidente della Provincia di Catanzaro e sindaco del capoluogo per alcuni mesi. Nato a Botricello il 26 aprile 1948, Traversa ha iniziato la sua carriera come sindacalista nella Cisnal per poi diventare vicesegretario generale dell’Ugl. Quindi l’approdo alla politica prima nel Movimento Sociale Italiano, tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90, poi alla guida del nuovo partito di Alleanza nazionale in Calabria come consigliere e assessore regionale.

Dopo la carica di presidente della Provincia, che ha ricoperto dal 1999 venendo confermato nel 2004, è stato eletto alla Camera dei deputati nel 2008 nelle liste del Popolo delle libertà. Nel 2011 è stato eletto sindaco di Catanzaro, con una percentuale di poco superiore al 62%, per dimettersi dopo solo sette mesi, scegliendo l’incarico di deputato. Negli ultimi anni ha ricoperto l’incarico di presidente onorario del Parco della Biodiversità di Catanzaro, che lui stesso ha ideato e contribuito a realizzare nel corso del suo mandato da presidente alla Provincia.

Fiorita “aveva amore sconfinato per Catanzaro”

“Mi inchino, commosso, davanti alla figura di Michele Traversa che è stato un grande sindaco, ma soprattutto un Catanzarese vero, animato da un amore sconfinato per la nostra città che ha servito con entusiasmo e onore. E’ stato un uomo delle istituzioni che ha onorato con la sua politica del fare, da consigliere e assessore regionale, da presidente della Provincia, da deputato e poi da primo cittadino”. Così il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. “La diversa appartenenza politica – prosegue – non mi ha mai impedito di coltivare con lui un bellissimo rapporto personale e di riconoscerne i grandissimi meriti, l’onestà, la trasparenza, la capacità di realizzare gli impegni assunti con gli elettori e i cittadini. Ci lascia opere ormai identitarie, la sua più bella creatura, il Parco della Biodiversità Mediterranea. Ma anche il Marca, il Musmi, il circolo ippico e tantissime altre strutture pubbliche che arricchiscono la nostra Catanzaro. La città di Catanzaro – conclude Fiorita, gli sarà per sempre grata e mi impegno fin d’ora a individuare le forme più opportune per tenere vivo il ricordo della sua straordinaria esperienza”.

Il cordoglio del sindaco di Cosenza “apprezzato uomo delle istituzioni”

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Traversa, apprezzato uomo delle istituzioni e politico pragmatico, legatissimo alla sua Catanzaro dove ha lasciato segni indelebili del suo passaggio di amministratore“. Lo ha detto il Sindaco di Cosenza Franz Caruso, appresa la notizia della scomparsa di Michele Traversa, già deputato e prima ancora Presidente della Provincia di Catanzaro per quasi un decennio e Sindaco della città capoluogo di regione. “Con lui – ha aggiunto Franz Caruso – va via una figura significativa che ha impresso il suo nome su molteplici realizzazioni che caratterizzano la città di Catanzaro – una su tutte il Parco della Biodiversità – ma anche il contributo che Michele Traversa ha offerto nel campo della diffusione delle arti non va sottaciuto, considerate le strutture museali cui ha dato impulso e che oggi sono un punto di riferimento per tutta la Calabria. In questo doloroso momento sono, con tutta l’Amministrazione comunale di Cosenza, vicino alla comunità di Catanzaro per quella che tutti i calabresi avvertono come una grave perdita. L’auspicio di tutti noi è che Michele Traversa possa essere ricordato per come merita e per quello che ha saputo realizzare durante la sua attività di politico ed illuminato amministratore”.

Antoniozzi ” Michele Traversa mancherà a tutta la politica”

“Piango la scomparsa prematura di Michele Traversa. Lo conobbi quando era assessore regionale al turismo. Ed è stato certamente il migliore in assoluto. È stato anche un grande sindaco di Catanzaro. Un uomo umile, perbene, modesto. Una persona che mancherà a tutta la Calabria. Leale e generoso”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.