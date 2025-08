Poker online, la Calabria terza regione in Italia per l’interesse su Google

- Advertisement -

COSENZA – La Calabria sul podio delle regioni che si interessano di poker online. È quanto emerge da una ricerca condotta da Casinos.com sui dati di Google Trends, la piattaforma di Google che analizza la frequenza con cui un termine o un argomento viene cercato sul motore di ricerca. Negli ultimi cinque anni, la Calabria si è posizionata al terzo posto in Italia con un indice di 85 su 100, è preceduta solo da Abruzzo (100) e Sicilia (88).

Il risultato della ricerca, in base all’indice di Google Trends che misura il volume di ricerche rapportato alla popolazione e all’attività complessiva di ricerca all’interno di ogni regione, evidenzia una partecipazione costante e una presenza ben radicata dell’interesse per il poker digitale sul territorio calabrese.

La Calabria e la “familiarità consolidata” con il poker online

“La Calabria conferma il proprio ruolo di primo piano nel panorama nazionale del poker online – spiega l’analista Daniele Alfieri –. Un dato che riflette una familiarità consolidata con il gioco e una crescente propensione all’utilizzo di piattaforme certificate ADM“.

Dopo il boom dei primi anni 2000, il poker online ha mantenuto una solida base di appassionati in Italia. Nell’ultimo periodo, però, si osserva un nuovo slancio del settore, favorito dalla diffusione di dispositivi mobili, dalla varietà dell’offerta di tornei online e dalle promozioni proposte dagli operatori autorizzati.

Il comparto è regolamentato a livello nazionale dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che garantisce legalità e tutela per i giocatori. Tuttavia, in ambito europeo resta aperto il dibattito sull’inquadramento fiscale dei giocatori abituali, una tematica destinata a tornare presto al centro del confronto anche in Italia.