“Poche richieste”: da fine marzo stop ai voli Aeroitalia sulla rotta Lamezia-Roma Fiumicino

LAMEZIA TERME (CZ) – A partire dal prossimo 29 marzo, il collegamento Aeroitalia tra Lamezia Terme e Roma Fiumicino non sarà confermato per la stagione estiva. A darne notizia è la stessa Compagnia aerea. “L’ultimo volo operativo – è scritto in una nota – sarà il 28 marzo 2025. L’ingresso della compagnia italiana su questa rotta ha contribuito significativamente a ridurre i prezzi dei biglietti e a stimolare il mercato point-to-point su Roma, un collegamento tradizionalmente orientato ai voli in connessione. I voli erano stati attivati lo scorso dicembre con ben quattro collegamenti giornalieri tra la Calabria con la Capitale grazie ad un accordo siglato con la Regione. Partenze dall’aeroporto di Lamezia Terme alle 7:20 e arrivo a Roma Fiumicino alle 8:30, alle 11:10 (arrivo alle 12:20), alle 15:00 (arrivo a Roma alle 16:10) e alle 18:50 con arrivo a Roma Fiumicino alle 20:00. Le tariffe dei voli partono da 27 euro e ai viaggiatori vengono offerte tre tipologie di pacchetti (Classic, Biz e Basic)

Aeroitalia spiega lo stop

«Nonostante il vettore abbia investito in questa rotta, riconoscendone il potenziale e supportandola con un’importante campagna di marketing per promuovere il collegamento e sensibilizzare i passeggeri sulle nuove opportunità di viaggio, la domanda registrata non ha purtroppo raggiunto un livello sufficiente a garantirne la sostenibilità economica».

«Nella gestione di una compagnia aerea – riporta la nota di Aeroitalia– è prassi comune monitorare costantemente l’andamento delle rotte e intervenire quando queste non risultano più performanti, al fine di efficientare l’impiego degli aeromobili e ottimizzare la profittabilità delle rotte. Aeroitalia continuerà a rafforzare i collegamenti con le isole e con la città di Roma, potenziando la presenza su rotte strategiche per garantire un servizio di alta qualità e soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri. Tutti i viaggiatori coinvolti saranno rimborsati nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali di assistenza».