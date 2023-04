PNRR: in Calabria 4,3 miliardi, a Cosenza 21,5 milioni per quartieri degradati e inclusione sociale

CATANZARO – E’ di 4,3 miliardi di euro in Calabria il totale dei finanziamenti previsti dal Pnrr. Di questi, 1,5 miliardi riguardano più direttamente i Comuni. La Regione Calabria, in considerazione della situazione dell’assistenza sanitaria e ospedaliera, ha puntato molto sulla tematica della salute attraverso il potenziamento delle case di comunità e degli ospedali di comunità.

Il presidente Roberto Occhiuto ha dichiarato che sono stati centrati tutti i target e c’è una perfetta sincronia con le date indicate dal governo nazionale. In materia di trasporti e mobilità, altra debolezza storica, la Regione ha sostenuto un progetto delle Ferrovie della Calabria per l’ammodernamento della linea Cosenza-Catanzaro con un appalto da 188,8 milioni di euro che comprende anche la fornitura di 5 automotrici ad idrogeno con opzione di ulteriori 3.

Stenta invece ad affermarsi l’utilizzo dei fondi, circa 90 milioni di euro, messi a disposizione per l’edilizia scolastica. A Catanzaro, per quanto riguarda i grandi centri, è stato finanziato un progetto, presentato dal Comune, di riqualificazione e rigenerazione di quartieri degradati finanziato con 15 milioni di euro. Via libera anche a lavori per circa 21 milioni e mezzo di euro a Cosenza anche in questo caso per la riqualificazione di quartieri degradati e per progetti tendenti all’inclusione sociale. Anche l’Università della Calabria è presente in 6 dei 14 progetti selezionati dal Miur. Il budget totale assegnato all’Ateneo è di quasi 37 milioni di euro.