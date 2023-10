Pmi della Calabria, via libera dell’commissione europea a 150 milioni di aiuti

BRUXELLES – Via libera della Commissione europea a un regime italiano di aiuti di Stato da 150 milioni di euro a sostegno delle imprese delle piccole e medie imprese in Calabria nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Gli aiuti assumono la forma di sovvenzioni dirette per far fronte alla perdita di liquidità finanziaria a causa dell’aumento dei costi del gas naturale e dell’elettricità.

Lo schema italiano sarà aperto alle Pmi calabresi attive in tutti i settori, ad eccezione della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Bruxelles ha ritenuto che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione e lo ha ritenuto “necessario, appropriato e proporzionato“. In particolare, gli aiuti non supereranno i 2 milioni di euro per beneficiario e saranno concesso entro il 31 dicembre 2023.