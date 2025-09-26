HomeCalabria

Pittelli, l’accusa alza la posta per l’ex senatore: 14 anni di carcere in Rinascita Scott

Giancarlo Pittelli, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, era stato condannato, nel novembre 2023, a 11 anni di reclusione dal tribunale di Catanzaro

CATANZARO – Quattordici anni di reclusione, tre in più di quelli subiti in primo grado: è la richiesta avanzata dall’accusa nei confronti dell’avvocato ed ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli al termine della requisitoria nel processo d’appello “Rinascita Scott” in corso a Catanzaro. I pm della Dda catanzarese Annamaria Frustaci e Antonio De Bernardo e il sostituto procuratore generale Luigi Maffia, complessivamente, hanno chiesto 206 condanne. Pittelli, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, era stato condannato, nel novembre 2023, a 11 anni di reclusione dal tribunale di Catanzaro.

Chiesta la conferma di 14 anni di reclusione per l’avvocato Francesco Stilo, anche lui accusato di concorso esterno, e per Michele Marinaro, ex ufficiale della Dia.L’accusa ha poi chiesto 30 anni di carcere per il boss di Limbadi (Vibo Valentia) Luigi Mancuso e per il boss di San Gregorio D’Ippona (Vibo Valentia) Saverio Razionale.Per l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino (1 anno e 6 mesi in primo grado) sono stati chiesti 20 anni di reclusione. Sei anni invece per il colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, in primo grado condannato a 2 anni e 6 mesi. Martedì scorso, i giudici del Tribunale di Palmi hanno condannato Pittelli a 14 anni per associazione mafiosa nell’ambito del processo “Mala pigna”.

