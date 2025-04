Pistola clandestina nel capanno, rifiuti abbandonati e animali non tracciati: arrestato agricoltore

- Advertisement -

ZAGARISE (CZ) – Era in possesso di una pistola clandestina che nascondeva all’interno di un capanno in lamiera in un terreno di sua proprietà. Un uomo di 63 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Zagarise con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco. I militari della stazione, coadiuvati dal nucleo forestale, durante una perquisizione in un terreno di proprietà del sessantatreenne oltre ad avere accertato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti abbandonati direttamente sul suolo e di 18 animali tra ovini e suini privi di tracciabilità, hanno ispezionato il capanno trovando la pistola e 37 proiettili dello stesso calibro illecitamente detenuti.

L’arma e le munizioni sono state sequestrate.