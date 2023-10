Piogge e temporali a spazzare il caldo anomalo dalla Calabria. Ieri toccati i 35 gradi, oggi allerta gialla

COSENZA – Punte anche di 35 gradi, un clima da piena estate e il forte vento di scirocco ad alimentare decine di incendi divampati tra Sicilia e Calabria. Canadair dei Vigili del Fuoco e gli elicotteri della flotta area della Stato sono intervenuti ieri su 15 incendi in supporto delle squadre di terra impegnate nello spegnimento dei roghi. I velivoli, coordinati dal Dipartimento della Protezione, sono intervenuti soprattutto in Sicilia, per rispondere a dieci chiamate e in Calabria, dove sono stati 3 gli interventi.

È stata una notte di paura a Bagnara dove si è anche valutato la possibilità di evacuare alcune abitazioni nella zona di “Pellegrina”, a causa di un vasto incendio che ha divorate la montagna che sorge a ridosso del centro abitato. Vigili del fuoco a lavoro per ore, con l’impiego di dieci automezzi e con il supporto di altre squadre di vigili arrivate da tutta la provincia. Tardando al meteo la situazione oggi è destinata a mutare radicalmente anche all’estremo Sud dove l’estate sembra non finire mai. Come già scritto dalle prime ore di oggi sono attese piogge e temporali che, a partire dalla Campania, si sposteranno verso tutte le regioni meridionali e sulla Calabria. Alle precipitazioni sarà associato anche un deciso calo delle temperature che si concretizzerà dalla tarda mattinata. Il tempo dovrebbe migliorare già domani.

Allerta gialla su tutta la Calabria

La Protezione civile ha disposto per la giornata di oggi, sabato 21 ottobre, una allerta arancione in molte aree della Lombardia e gialla per 13 altre regioni, vale a dire Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana, Provincia Autonoma di Trento e settori di Piemonte e anche Lombardia.