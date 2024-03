Picchiato e rapinato di oltre 3mila euro mentre rientra a casa: arrestati due giovani

CROTONE – In quattro avrebbero aggredito in piena notte e a scopo di rapina un ventottenne che stava rientrando a casa scaraventandolo a terra e colpendolo a calci e pugni sotto la minaccia di un coltello per rubargli una borsa contenente effetti personali, la somma di 3.500 euro in contanti e due telefoni cellulari.

Due cittadini egiziani di 19 e 22 anni sono stati sottoposti a fermo a Crotone con l’accusa di concorso in rapina e lesioni personali. La vittima della rapina dopo essersi ripreso ha chiamato la Sala Operativa della Questura fornendo una descrizione dei malviventi per cui gli agenti delle volanti si sono posti alla loro ricerca e,dopo avere perlustrato il territorio comunale, hanno rintracciato due dei quattro presunti rapinatori.

I due, trovati in possesso di parte della refurtiva, sono stati riconosciuti dal ventottenne che nel frattempo era stato medicato nel pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica e dall’Ufficio Immigrazione, uno dei due egiziani fermati è risultato presente irregolarmente sul territorio nazionale, mentre l’altro ha presentato la richiesta d’asilo ed è in attesa dell’esame della domanda da parte della competente Commissione territoriale.