Picchia l’ex compagna che finisce in ospedale, braccialetto elettronico per un 40enne

CROTONE – La Squadra Mobile di Crotone ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con braccialetto elettronico, nei confronti di un crotonese di 40 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, commessi in danno dell’ex compagna. Il provvedimento cautelare è stato adottato dopo mirati approfondimenti effettuati dall’ufficio investigativo, a seguito dell’arrivo della donna in pronto soccorso in ospedale, con evidenti segni di percosse ricevute dall’ex compagno, al culmine di una lite avvenuta tra le mura domestiche.

Dalle indagini è emerso che da diverso tempo l’uomo minacciava la donna perché lo aveva lasciato alcuni mesi addietro. Inoltre l’avrebbe offesa e picchiata anche davanti al loro figlio minore. Oltre al divieto di avvicinamento alla compagna ed ai luoghi da lei frequentati, è stato aggiunto il braccialetto elettronico, strumento che assicura una tutela rafforzata per le vittime di reato in quanto consente alle forze dell’ordine di monitorare in tempo reale l’indagato.