Picchia la moglie e le provoca gravi lesioni: braccialetto elettronico per il marito violento

CATANZARO – E’ accusato di avere aggredito e picchiato la moglie, con la quale è in corso la causa di separazione, provocandole lesioni gravi. Gli agenti della Squadra mobile della Questura di Catanzaro hanno notificato ad un sessantenne residente nel territorio della provincia, un’ordinanza con il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente da questa frequentati. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale del capoluogo su richiesta della Procura. Le indagini condotte dalla Squadra mobile, con il supporto dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico a seguito della denuncia della donna, si sono articolate in una serie di attività di riscontro. Da quanto emerso sarebbe stata delineata la gravità indiziaria circa la sussistenza di lesioni gravi a seguito di violenta aggressione dell’uomo ai danni della moglie, in pendenza di un procedimento di separazione.