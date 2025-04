Picchia la compagna e aggredisce i poliziotti: arrestato 24enne “quando esco dal carcere mi vendico”

- Advertisement -

BOLZANO – Protagonista un ragazzo di 24 anni, G.C., calabrese, fermato dagli agenti della squadra volanti della questura di Bolzano per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane è stato fermato dopo una violenta lite con la compagna nei garage di uno stabile nel quartiere Casanova. I fatti risalgono a martedì. I poliziotti, ricevuta la segnalazione e arrivati sul posto hanno trovato la donna con evidenti segni di percosse al volto che ha indicato il compagno, ancora presente sul posto, come autore dell’aggressione.

Nel tentativo di fermare il 24enne, anche gli agenti sono stati aggrediti ed uno di loro ha ricevuto un pugno al volto, mentre l’aggressore ha tentato di scappare. È stato però bloccato ma ha continuato a opporre resistenza, scalciando e tentando ripetutamente di sottrarre l’arma di ordinanza ad uno dei poliziotti, mentre urlava minacce di morte ed insulti. “Vi ammazzo tutti. Quando esco dal carcere mi vendico”, le sue parole. Immobilizzato ed ammanettato, il 24enne residente in Calabria e con precedenti di polizia, è stato portato in questura. Nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Bolzano per i prossimi quattro anni.