Picchi di accesso in pronto soccorso, criticità alla Dulbecco. La replica: «Cure garantite a tutti»

- Advertisement -

CATANZARO – “Il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” continua a garantire, anche in questa fase caratterizzata da un significativo aumento della popolazione e quindi da un incremento dei flussi di accesso, una risposta efficace e puntuale ai bisogni di salute dei cittadini. L’attività viene assicurata grazie a un monitoraggio costante e stringente da parte delle Direzioni mediche di presidio e al coordinamento quotidiano di tutti i reparti, sia del presidio Pugliese sia di quello di Germaneto, impegnati ad accogliere e gestire ogni ricovero necessario”. Lo dichiara in una nota la commissaria straordinaria dell’AOU Renato Dulbecco Simona Carbone dopo che “La giornata di ieri ha fatto registrare una criticità organizzativa imprevista e isolata, legata peraltro a un picco di accessi particolarmente intenso e continuo, culminato tra le 18 e le 20. Tale circostanza ha determinato un temporaneo rallentamento delle procedure, che è stato affrontato e risolto con tempestività e responsabilità grazie all’impegno dei dirigenti medici e degli operatori sanitari. Nonostante la pressione straordinaria, l’assistenza è stata garantita a tutti, senza che nessuno rimanesse escluso dalle cure necessarie.

È doveroso riconoscere lo sforzo e la professionalità di chi, ogni giorno, affronta turni complessi e situazioni di forte pressione, mettendo al centro il diritto alla salute e la dignità dei pazienti. La AOU Dulbecco è una struttura che, pur tra mille difficoltà, ha dimostrato di essere in grado di reggere anche nei momenti più delicati, grazie a un’organizzazione che continua a migliorarsi e a un personale che rappresenta il vero presidio di sicurezza sanitaria per il territorio.

Non possiamo non rilevare come, troppo spesso, si tenti di strumentalizzare queste situazioni, trasformando emergenze gestite con senso di responsabilità in occasioni di polemica politica. In questo particolare momento, alle porte di una campagna elettorale, tale atteggiamento appare ancor più evidente. La Direzione aziendale guarda con distacco a tali dinamiche, perché il compito che ci siamo assunti non è alimentare il dibattito mediatico, ma garantire servizi e cure adeguate alla popolazione.

L’obiettivo della AOU “Renato Dulbecco” resta chiaro: portare a compimento il percorso di consolidamento e crescita della nostra Azienda, migliorare continuamente i servizi, tutelare la dignità dei pazienti e sostenere con decisione il lavoro di tutti gli operatori che quotidianamente ne sono protagonisti. Questa è la nostra missione, che intendiamo perseguire con serietà e determinazione, senza distrazioni e senza lasciarci condizionare da chi piega la sanità a logiche di consenso». L’azienda si riserva il diritto ad intraprendere ogni azione in tutte le sedi competenti a tutela della immagine azindale di fronte a strumentalizzazioni o a diffusione di informazioni non fondate.”