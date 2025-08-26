HomeCalabria

Piante altre 3 metri ed in maturazione, sequestrata una maxi piantagione di marijuana dal valore di 350mila euro

La Guardia di Finanza ha scoperto un'estesa area dove la cannabis era occultata da alti rovi e dalla fitta vegetazione circostante. Rinvenuto anche un sofisticato sistema per l'irrigazione e la concimazione delle piante

CROTONE – Una folta piantagione di cannabis dal valore di oltre 350 mila euro, occultata da alti rovi e dalla fitta vegetazione circostante, composta da diverse piante con infiorescenze in avanzato stato di maturazione, di cui la maggioranza alte oltre 3 metri. È quello che ha scoperto la Guardia di finanza di Crotone, in seguito ad una segnalazione della Sezione Aerea di Lamezia Terme, in contrada Columbra della frazione Papanice di Crotone. Tutta l’area è stata posta sotto sequestro.

Nel corso dell’attività, i finanzieri hanno rinvenuto un sofisticato sistema costituito da un tubo servente un compressore idraulico ed un timer di irrigazione automatico che ha permesso la crescita delle piante in totale autonomia, cassette adibite al trasporto della marijuana, materiale per la concimazione ed una pompa irroratrice a spalla per lo spargimento di pesticidi. Un sistema organizzato e collaudato che avrebbe portato con la vendita al dettaglio un guadagno illecito superiore a 350 mila euro.

Le attività di ricognizione, campionamento e sequestro sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal Procuratore della Repubblica, Domenico Guarascio.

