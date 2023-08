Pezzi di auto e pneumatici in due discariche abusive, quattro denunce

MELICUCCO (RC) – I Carabinieri della Stazione di Melicucco, in due differenti controlli, hanno denunciato quattro melicucchesi, per aver violato il testo unico in materia ambientale, realizzando delle vere e proprie discariche abusive, con grave rischio per l’inquinamento dell’ambiente. In un primo caso sono stati denunciati due coniugi che, nei pressi della loro abitazione, avevano accumulato circa 350 portiere e un’ottantina di cofani di automobili, nonché decine di cerchi e sezioni di parti meccaniche di veicoli vari. L’area è stata sottoposta a sequestro.

In un’altra zona di contrada San Fili, i militari hanno riscontrato un’analoga situazione, con l’accumulo di circa 650 tra cofani e portiere, 50 pneumatici, diverse parti di motori, nr. 4 autovetture ed un autocarro, il tutto in stato di abbandono; due persone sono state denunciate ed anche in questo caso l’area è stata sottoposta a sequestro.