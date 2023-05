Peste suina in Calabria: «è fuori controllo, rischi per il made in Italy»

ROMA – Nonostante le rassicurazioni sul contenimento dell’emergenza della peste suina in Calabria, per Caterina Avanza, responsabile Agricoltura di Azione “Questo governo brancola nel buio.

“Il commissario Caputo pure. Con il primo caso di peste suina accertato a Reggio Calabria è evidente quanto questa epidemia sia fuori da ogni controllo. Servono chilometri di recinzioni, divieto di accesso assoluto nelle zone infette è una profilassi più precisa.

Perché se non si ferma subito c’è il rischio di innescare un meccanismo di ricongiungimento tra due aree opposte del Paese, cioè Piemonte e Liguria, con la Calabria, creando un fenomeno uniforme diffuso in tutto il paese. Se questo accadesse, sarebbe a rischio l’esportazione di carne di maiale. Quindi chi ne farebbe le spese sarebbe il nostro Made in Italy”, conclude Avanza.