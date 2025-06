Pescatore calabrese trovato senza vita sulla spiaggia di Giammoro

- Advertisement -

MILAZZO (ME) – La tragedia ieri pomeriggio intorno alle ore 15:00. Un uomo è stato trovato senza vita sulla spiaggia libera di Giammoro, nella zona industriale del comune tirrenico di Milazzo, nel messinese. La vittima è un 69enne originario della provincia di Reggio Calabria, che si trovava sul litorale per trascorrere alcune ore dedicandosi alla pesca sportiva.

A lanciare l’allarme sono stati altri pescatori presenti in zona, che lo avrebbero visto accasciarsi all’improvviso, probabilmente a causa di un malore improvviso. Subito sono partite le chiamate alla Capitaneria di Porto di Milazzo e al 118, ma quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il corpo è stato ritrovato nei pressi della riva, accanto all’attrezzatura da pesca. Gli uomini della Capitaneria di Porto, dopo alcuni accertamenti, sono riusciti a risalire alla sua identità grazie all’auto parcheggiata nelle vicinanze. I familiari sono stati rintracciati e informati poco dopo. Non sono stati disposti ulteriori accertamenti, in quanto tutto lascia supporre che si sia trattato di un decesso naturale per cause legate a un arresto cardiaco.