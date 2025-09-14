HomeCalabria

Pesca, dalla Regione oltre 2 milioni di euro con il programma Feampa

Il bando sostiene interventi volti a migliorare la qualità, la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Spesa massima ammissibile per ciascun richiedente è fissata in 750 mila euro. Domande da presentate online dal 20 settembre al 20 ottobre 2025

CATANZARO – Arrivano nuovi fondi da parte della Regione Calabria. È stato da poco pubblicato, infatti, un bando dedicato alla pesca che, grazie al Programma nazionale Feampa 2021-2027 – Fondo Europeo per gli Affari marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura, prevede una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.717.063,25.

Il bando sostiene interventi volti a migliorare la qualità, la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con particolare attenzione alla trasformazione lungo tutta la filiera. Saranno finanziati, secondo quanto spiegato dalla Regione, investimenti per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture, nonché per l’acquisto di attrezzature volte a migliorare la competitività e le condizioni di salute, sicurezza e lavoro degli addetti del settore.

Il contributo pubblico erogabile va dal 60% fino al 100% della spesa, a seconda della tipologia di intervento mentre la spesa massima ammissibile per ciascun richiedente è fissata in 750 mila euro. Le domande di sostegno potranno essere presentate a partire dal 20 settembre 2025 ed entro il termine ultimo del 20 ottobre 2025 attraverso la piattaforma regionale. 

