Pesca calabrese in crisi: nasce il Tavolo Azzurro per il rilancio del settore

- Advertisement -

CATANZARO – Si è ufficialmente insediato il Tavolo Azzurro, il nuovo organismo di confronto e programmazione dedicato al settore della pesca calabrese. Il primo incontro si è svolto nei giorni scorsi in Cittadella, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

Il Tavolo Azzuro per salvare la pesca calabrese

Il Tavolo, che si pone come strumento strategico per affrontare le criticità del settore, favorendo la pianificazione condivisa delle politiche di sviluppo della risorsa mare e delle attività ittiche, ha visto riunirsi rappresentanti delle cinque Province calabresi, del mondo della cooperazione e delle associazioni di categoria AGCI, Legacoop, Confcooperative, Anapi Pesca, Unimar), nonché esperti del settore, rappresentanti delle Università di Cosenza e Reggio Calabria e referenti di Capitanerie di Porto e Gal Pesca e Acquacoltura.

Nel corso della riunione, si è fatto il punto sullo stato del comparto ittico calabrese, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità legate all’implementazione del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura, che rappresenta un’importante leva di sviluppo per il settore.

L’assessore Gallo, in particolare, ha sottolineato l’importanza del dialogo tra istituzioni e operatori del settore per garantire una gestione sostenibile della pesca e delle risorse marine, promuovendo innovazione e competitività. L’incontro si è concluso con l’impegno di aggiornare periodicamente il Tavolo per monitorare i progressi e definire azioni concrete a sostegno della filiera ittica calabrese.