Perseguitava la compagna con pedinamenti, minacce e aggressioni: scatta il divieto di avvicinamento

PETILIA POLICASTRO (KR) – Un uomo di Petilia Policastro è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Crotone nell’ambito di un procedimento penale per reati riconducibili alla violenza di genere. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri che avevano già denunciato l’uomo per reiterati atti persecutori e violenze, sia fisiche che verbali, nei confronti della propria compagna.

Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni della stessa vittima, le condotte vessatorie sarebbero iniziate nel luglio 2024 con pedinamenti, minacce e aggressioni. Le indagini, coordinate dalla Procura della repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio, hanno garantito non solo la fine delle violenze ma anche l’attivazione immediata delle misure di protezione della vittima.