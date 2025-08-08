HomeCalabria

Perseguitava la compagna con pedinamenti, minacce e aggressioni: scatta il divieto di avvicinamento

L'uomo era stato già denunciato per reiterati atti persecutori e violenze, sia fisiche che verbali, nei confronti della propria compagna

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

PETILIA POLICASTRO (KR) – Un uomo di Petilia Policastro è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Crotone nell’ambito di un procedimento penale per reati riconducibili alla violenza di genere. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri che avevano già denunciato l’uomo per reiterati atti persecutori e violenze, sia fisiche che verbali, nei confronti della propria compagna.

Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni della stessa vittima, le condotte vessatorie sarebbero iniziate nel luglio 2024 con pedinamenti, minacce e aggressioni. Le indagini, coordinate dalla Procura della repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio, hanno garantito non solo la fine delle violenze ma anche l’attivazione immediata delle misure di protezione della vittima.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Botulino killer, due morti dopo aver mangiato dallo stesso ambulante a Diamante: un turista...

Tirreno
COSENZA - Sono un turista campano di 52 anni ed una donna di 45 anni di Praia a Mare (Cosenza) le due persone morte...
incappucciati-negozio-telefonia

Assalto in negozio, commerciante pestato a manganellate da due incappucciati: è in ospedale

Calabria
VIBO VALENTIA - Un commerciante di 52 anni, titolare di un negozio di assistenza tecnologica e telefonica, è stato aggredito e picchiato a Vibo...
cosenza acqua

Incendio danneggia i cavi che alimentano l’impianto di sollevamento: 4 comuni del cosentino senza...

Provincia
SARACENA (CS) - Interruzione/riduzione dell’erogazione di acqua potabile acquedotto Venaglie comuni di Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia e Terranova da Sibari a...
De-Salazar_conferenza-botulino-Cosenza

Emergenza botulino, salgono i ricoveri a Cosenza: l’Asp emana un vademecum per prevenire i...

Area Urbana
COSENZA - Emergenza botulino a Cosenza. Dopo l'aumento di ricoveri all'ospedale Annunziata per un'intossicazione alimentare partita da un food truck a Diamante, per cui...
pulizia ss 18 vibo 01

Rifiuti abbandonati sulla Statale 18, scatta un’operazione di pulizia e bonifica

Calabria
VIBO VALENTIA - Una giornata dedicata alla pulizia e soprattutto alla sensibilizzazione, quella che si è svolta ieri nel tratto di statale 18 Tirrenica,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36917Area Urbana22197Provincia19708Italia7979Sport3836Tirreno2838Università1443
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

pulizia ss 18 vibo 01
Calabria

Rifiuti abbandonati sulla Statale 18, scatta un’operazione di pulizia e bonifica

VIBO VALENTIA - Una giornata dedicata alla pulizia e soprattutto alla sensibilizzazione, quella che si è svolta ieri nel tratto di statale 18 Tirrenica,...
Carcere Vibo Valentia
Calabria

Ennesima aggressione in carcere, pugni al volto ad un agente della...

VIBO VALENTIA - Alcuni detenuti hanno aggredito e picchiato un agente della Polizia penitenziaria in servizio nell'Istituto penitenziario di Vibo Valentia che sarebbe stato...
rame polizia
Calabria

Bruciano cavi di rame per eliminare l’isolante: due arresti, ventuno chili...

REGGIO CALABRIA - A lanciare l’allarme è stata la Control Room del Coordinamento Regionale Antincendi, che ha segnalato l’episodio alla Questura, consentendo l’intervento immediato...
polizia vibo
Calabria

Spara ad un cane con una carabina ad aria compressa: indagato...

VIBO VALENTIA - ha colpito un cane con un colpo di carabina ad aria compressa, ferendolo gravemente all’occhio destro: un uomo è stato denunciato...
Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza siero botulino
Area Urbana

Botulino: attivata la procedura d’emergenza, scorte di siero all’Annunziata. Regione «la...

COSENZA - A seguito dell’aumento dei casi sospetti di botulismo nella giornata di ieri all'ospedale di Cosenza, la Regione Calabria ha attivato la procedura...
Area Urbana

Botulino nei broccoli: la Procura di Paola dispone il sequestro nazionale...

PAOLA (CS) - Dopo la tragica morte di Luigi Di Sarno, turista campano, e il ricovero di nove persone con sintomi da botulismo, alcuni...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA