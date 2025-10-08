HomeCalabria

Perseguitano e terrorizzano un’intera famiglia, cinque misure cautelari per stalking e violenze

Ricostruiti sette episodi tra aggressioni, furti e danneggiamenti. Le vittime vivevano in uno stato costante di terrore. Uno degli indagati è latitante

S.G.
S.G.
Stima lettura: 1 minuti
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Un’intera famiglia è finita nel mirino di un gruppo di connazionali, in un’escalation di violenze e vessazioni culminate in cinque misure cautelari. l’operazione condotta dai Carabinieri di Crotone, ha portato all’arresto di quattro persone mentre una quinta è attualmente ricercata. Le indagini sono partite nel mese di agosto.

Gli indagati, tutti cittadini romeni residenti a Isola Capo Rizzuto sono V.A.A. (33 anni), L.B.V. (29), P.C.I. (25), V.R.C. (22) e V.G.A. (24). Tutti sono accusati a vario titolo di stalking, furto aggravato, lesioni personali e danneggiamenti in concorso. Le vittime, connazionali, avrebbero subito minacce, aggressioni fisiche, furti e atti intimidatori sin dai primi mesi del 2025.

Sette gli episodi gravi ricostruiti dai militari, che descrivono un clima di vero e proprio terrore: auto danneggiate, aggressioni ai danni di membri della famiglia, furti e continue intimidazioni. La Procura della Repubblica di Crotone, ha evidenziato come il gruppo agisse con modalità simili a quelle di un clan. Le indagini hanno consentito di ottenere un solido quadro indiziario e di disporre la custodia cautelare in carcere per tutti i soggetti coinvolti. Quattro sono già stati arrestati e condotti nel carcere di Crotone, mentre V.G.A. è allo stato latitante.

