Perseguita l’ex moglie e minaccia il nuovo compagno, scatta divieto di avvicinarsi e braccialetto elettronico

- Advertisement -

CROTONE – È accusato di atti persecutori nei confronti della ex moglie e di minacce gravi anche nei confronti del nuovo compagno della stessa. È per questo motivo che per un uomo è scattao il divieto di avvicinamento con installazione del braccialetto elettronico.

A sporgere denuncia è stata proprio la donna che ha raccontato di essere vittima di una serie di comportamenti vessatori e aggressivi da parte dell’uomo, il quale, non avendo accettato l’interruzione della relazione sentimentale, la minacciava e la molestava cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità.

L’ordinanza di applicazione è stata eseguita dagli agenti della questura di Crotone. In particolare gli agenti della sezione specializzata reati contro la persona della Squadra Mobile hanno immediatamente attivato la procedura del Codice Rosso, riuscendo a ricostruire, una serie di atti versatori nei confronti della donna.

Di fronte alle evidenze riscontrate nel corso delle indagini, la procura della repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio, ha emesso una richiesta di misura cautelare che è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari.