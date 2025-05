Perseguita l’ex arrivando a mandarle 130 messaggi in un giorno, arrestato 39enne

- Advertisement -

GASPERINA (CZ) – Una raffica di messaggi minatori, oltre 130 in un solo giorno, accompagnati da decine di chiamate. Un uomo di 39 anni ha cercato così, di riallacciare la relazione con la sua ex compagna. È accaduto a Gasperina, nel Catanzarese, dove i carabinieri hanno arrestato l’uomo in flagranza differita con l’accusa di atti persecutori. Il 39enne, uscito dal carcere da pochi giorni, ha iniziato tempestare la giovane – ospitata in una struttura di accoglienza nella zona di competenza della Compagnia di Cirò Marina – con messaggi intimidatori.

La donna si è rivolta per la prima volta ai carabinieri lo scorso venerdì, ma è nella serata di sabato la situazione è precipitata. Sentendosi in pericolo, la vittima ha contattato nuovamente il 112, riferendo di aver ricevuto circa 130 sms, molti dei quali con contenuti minacciosi, e ben 30 tentativi di chiamata solo in quella giornata. A quel punto, i militari sono intervenuti facendo scattare l’arresto. L’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Catanzaro.