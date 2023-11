Perde il controllo e impatta contro due pattuglie dei carabinieri: 4 feriti, due sono gravi

LAMEZIA TERME – Intervento questa mattina intorno alle 4.40 dei vigili del fuoco su via dei Bizantini a Lamezia Terme, per un incidente stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due pattuglie dei carabinieri che stavano effettuando dei controlli ad un veicolo, ed una BMW. La vettura, transitando in direzione Lamezia Terme avrebbe perso il controllo andando a collidere inizialmente contro un cancello e di rimbalzo ha impattato contro le due pattuglie dei Carabinieri.

Feriti tre dei quattro militari, due in modo grave ricoverati in prognosi riservata, ed il conducente della BMW. I due carabinieri sono stati ricoverati in ospedale, il più grave a Catanzaro e l’altro a Lamezia Terme.

Una terza ambulanza proveniente da Tiriolo ha trasferito il conducente della BMW in ospedale per ulteriori accertamenti. Gli stessi carabinieri, che hanno avviato le indagini sull’incidente, ed escludono che il conducente della Bmw abbia investito volutamente i carabinieri. Si sarebbe trattato di un fatto accidentale.