Perde il controllo e finisce contro il muro di un negozio, giovane portato in ospedale

LAMEZIA TERME – L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri in Via delle Terme, nel comune di Lamezia. Secondo i primi riscontri si è trattato di un incidente autonomo e il conducente dell’auto coinvolta, una Fiat 500, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo andando ad impattare contro il muro esterno di una attività commerciale.

A bordo il solo conducente, un giovane rimasto ferito e affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e per il successivo trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e la vettura, la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e il soccorso stradale per il recupero dell’auto.