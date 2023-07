Perde il controllo dell’auto e si ribalta, un ferito

CROTONE – Intervento nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.40 a Crotone dei Vigili del Fuoco per un incidente stradale che si è verificato sulla rotatoria di Via G. Da Fiore. Il conducente di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura ribaltandosi sulla sede stradale e finendo la sua corsa su di un fianco. Il conducente rimasto incastrato tra le lamiere è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Poi è stato trasportato in ospedale. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.

