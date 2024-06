Perde il controllo dell’auto e si ribalta in mezzo alla strada: automobilista trasportato in ospedale

CATANZARO – Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro è intervenuta questa mattina nel sottopasso di via Gioacchino da Fiore, all’ingresso della città, per un incidente stradale. La vettura coinvolta, una Ford KA, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi su strada. Il conducente, affidato alle cure del personale sanitario del Suem118, è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura in attesa del soccorso stradale per il recupero del mezzo. Disagi per la viabilità.

