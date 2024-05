Perde il controllo dell’auto e si ribalta, due anziane trasportate in ospedale

BOTRICELLO (CZ) – Intervento nel pomeriggio di una squadra dei vigili del fuoco sulla Strada Provinciale 6, tra i comuni di Botricello e Andali, nel Catanzarese, per un incidente stradale. Una sola vettura coinvolta, una Fiat Panda la cui conducente, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo ribaltandosi. A bordo due anziane signore.

Le stesse rimaste incastrate nell’abitacolo sono state estratte dai vigili del fuoco ed affidate al personale sanitario del 118, giunto con due equipaggi da Sellia e Sersale. Dopo le prime cure del caso sono state trasferite in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e la vettura, mentre i carabinieri sono intervenuti per gli adempimenti di competenza.