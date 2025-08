Per il bis di Occhiuto è già tutto pronto: candidatura blindata, si vota ad ottobre

- Advertisement -

COSENZA – Per il bis di Roberto Occhiuto alla cittadella regionale è già tutto pronto. La sua candidatura è blindata con Forza Italia che lo sostiene senza nessun dubbio. La campagna elettorale in Calabria è di fatto iniziata oggi, da Reggio Calabria con la kermesse del partito azzurro, organizzata con un tempismo perfetto all’indomani dell’annuncio delle dimissioni di Occhiuto.

Quando si vota in Calabria? Ad ottobre, la finestra temporale è stata già individuata. Insomma per il centro destra sembra non esserci nessun dubbio per le prossime elezioni per la nostra regione mentre nelle altre l’intesa è ancora lontana con i leader che si danno appuntamento a dopo Ferragosto per ufficializzare i nomi degli altri candidati regionali.

Nell’attesa che Occhiuto formalizzi le sue dimissioni, che potrebbero essere rassegnate probabilmente ad inizio della prossima settimana, gli avversari politici si scagliano contro l’addio “prematuro” del governatore calabrese definendo la sua mossa “una furbata”, come dice Pasquale Tridico che al momento sembra essere tra i papabili avversari di Occhiuto.