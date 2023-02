Pd, la bagarre sul tesseramento ‘gonfiato’: «nel cosentino 2mila iscritti in una notte»

COSENZA – E’ scontro nel Pd calabrese. A denunciare una mancanza di trasparenza è Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria, che – con una mozione – ha presentato un ricorso alla commissione regionale e a quella nazionale denunciando anomalie nel tesseramento, irregolarità procedurali, esclusioni immotivate, a partire da quella dell’ex presidente della Regione Mario Oliverio.

Irregolarità segnalate in tutta la Calabria, in particolare nel cosentino

- Pubblicità Clikio single-

Nel ricorso, la mozione Cuperlo evidenzia che con riferimento al tesseramento 2022 “in alcune realtà siamo in presenza di triplicazioni e o raddoppi di tesserati rispetto agli anni precedenti. In provincia di Cosenza, tra l’anagrafe degli iscritti al 30 gennaio 2022 e quella dell’1 febbraio 2022 si registra quasi un raddoppio di iscrizioni. In una notte sono stati tesserati circa 2000 iscritti. Nella provincia di Vibo Valentia si registra un rigonfiamento di tesserati, nelle ultime ore, anche attraverso il metodo online. Altrettanto – si fa rilevare – si verifica in provincia di Reggio Calabria, dove il ricorso al tesseramento cartaceo sta producendo un gonfiamento spropositato degli iscritti. Relativamente alle province di Catanzaro e di Crotone, non si è nelle condizioni di esprimere valutazioni perché le relative anagrafe degli iscritti non sono state messe a disposizione dei rappresentanti della nostra mozione”.

Esclusione immotivata di Mario Oliverio

Infine, nel ricorso si legge che “è stata fatta rilevare ai componenti della commissione provinciale la mancata inclusione nell’anagrafe degli iscritti di Mario Oliverio, il quale da oltre una settimana aveva provveduto a fare l’iscrizione online e ancora non era pervenuta la tessera. Infatti il nominativo di Oliverio non risultava nell’elenco del 31 gennaio, mentre non risulta alla commissione provinciale l’esistenza di atti o provvedimenti che ne impediscano l’iscrizione, al netto di valutazioni politiche sulla natura costituente del congresso. Anomalie, a quel punto, acquisite da tutti i componenti della commissione provinciale, i quali – spiegano i coordinatori calabresi della

mozione Cuperlo – hanno dichiarato, alla presenza del presidente della commissione provinciale di garanzia, di ignorare le ragioni che hanno impedito l’inclusione negli elenchi degli iscritti”.

Oliverio scrive a Cuperlo “gestione del congresso Pd arrogante”

“Siamo in presenza di una gestione del congresso arrogante, spregiudicata ed irresponsabile: il tesseramento gonfiato nel giro di 24 ore; le commissioni per il congresso composte senza il necessario coinvolgimento di tutte le mozioni; senza garantire trasparenza e rispetto delle regole. Un congresso per fare una conta e non, come sarebbe stato necessario, una occasione di ripartenza per la ricostruzione di un moderno ed inclusivo partito della sinistra”. Lo scrive l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio in una lettera inviata al candidato alla segreteria nazionale del Pd Gianni Cuperlo.

“La vicenda della tessera a me e ad altri compagni di cui sei a conoscenza – prosegue – ha assunto caratteri a dir poco kafkiani e si proietta all’esterno in una rappresentazione grottesca in cui, francamente, non ho alcuna voglia di essere coinvolto. L’obiettivo di indebolire la nostra mozione è evidente e viene perseguito con spudorata arroganza anche a costo di rendere poco credibile il processo costituente e vano ogni sforzo di ricostruzione. Esponenti di primo piano del gruppo dirigente locale non perdono occasione per alimentare notizie secondo cui a Roma la nostra mozione avrebbe assunto la posizione di ‘lasciar fare’ sulle vicende congressuali calabresi, avallando di fatto le scelte che, con furbizia pilatesca, portano a non decidere e quindi ad impedire la partecipazione di alcuni di noi al congresso costituente”. Oliverio lamenta quindi che alcuni iscritti sono stati “cancellati dopo aver espresso sostegno alla nostra mozione”.

“Come sai – prosegue – avevo deciso di partecipare a questa fase costituente dal momento che hai annunciato la tua candidatura. Ricorderai che intendevo contribuire a darti una mano, senza iscrizione, semplicemente condividendo il tuo progetto politico. Tu mi hai incoraggiato ad aderire pienamente alla costituente ed io l’ho fatto per dare un contributo, coinvolgendo tanti altri che si erano allontanati in questi anni. Ti ringrazio tanto per la stima e la fiducia che ti assicuro sono ricambiate da parte mia. Di fronte a questo quadro desolante non è mia intenzione ricorrere per via burocratica per ottenere la tessera pur essendoci tutte le ragioni e gli elementi. Ricorrere a cosa poi, visto che non vi è alcun atto formale assunto? Siamo infatti in presenza di un indecoroso palleggio di responsabilità tale da evocare il girone dantesco degli ignavi. Storie limpide, vissute con onestà e coerenza, in prima linea nell’impegno della sinistra calabrese, non è accettabile che vengano mortificate da un gruppo dirigente chiuso, preoccupato solo di auto conservare posizioni di potere con prepotenza ed atteggiamenti ad escludendum”.