Paura sulla statale 280: vasto incendio minaccia la viabilità vicino ai “Due Mari”, strada chiusa

CATANZARO – Un vasto incendio di vegetazione si è sviluppato nel pomeriggio lungo la Strada Statale 280, in prossimità del centro commerciale “Due Mari”. L’incendio ha richiesto un importante dispiegamento di forze per contenere e spegnere le fiamme.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, con una squadra proveniente dalla sede centrale di Catanzaro e la squadra boschiva del distaccamento di Lamezia Terme, supportata da autobotti per il rifornimento idrico. A coadiuvare le operazioni di spegnimento è presente anche una squadra di Calabria Verde, sotto il coordinamento di un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

A supporto delle squadre di terra è inoltre impegnato l’elicottero DRAGO VF68 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, che sta effettuando lanci mirati per contrastare l’avanzata del fronte di fuoco. La Polizia Stradale, per garantire la sicurezza delle operazioni e degli automobilisti, ha disposto la chiusura della SS280 in entrambe le direzioni fino al termine delle attività di soccorso.

++AGGIORNAMENTO ORE 18++

La SS280 progressivamente in fase di riapertura