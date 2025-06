Paura per un uomo disperso e finito in un dirupo, ritrovato e salvato dai carabinieri

- Advertisement -

SAN LUCA (RC) – La centrale operativa dei carabinieri di Bianco, intorno alla mezzanotte ha ricevuto la segnalazione di un uomo del posto. In evidente stato di apprensione, il soggetto denunciava l’assenza del padre, un pastore, che dalla mattinata precedente si era allontanato a piedi – come ogni giorno – per raggiungere un ovile situato in una contrada isolata del comune, senza però rientrare a casa. L’uomo, sprovvisto di telefono cellulare, risultava completamente irraggiungibile.

Immediata la reazione dell’Arma che ha avviato il piano prefettizio per le persone scomparse e attivato le operazioni di ricerca, concentrate in una zona particolarmente impervia, non lontana dal Santuario di Polsi. Alle prime ore di oggi, intorno alle ore 07:50, i militari sono riusciti ad individuare l’uomo in fondo a un dirupo, vivo e in evidente difficoltà.

Senza perdere tempo, è stato allertato il personale dei Vigili del Fuoco e del 118 per procedere al recupero e prestare le prime cure mediche all’uomo. Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, è stato tratto in salvo.