Paura per un rogo in un appartamento. Nessun ferito e danni solo alla cucina

CATANZARO – Intorno alle 05:00 di questa mattina, personale della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro è intervenuto in via Barlaam da Seminara a Catanzaro, a seguito della segnalazione di un incendio in un appartamento situato al primo piano di un edificio. Il rogo ha interessato esclusivamente il locale cucina, provocando danni limitati alla stanza.

Fortunatamente, non sono stati registrati feriti né persone coinvolte. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere rapidamente le fiamme, evitando danni più gravi all’edificio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.