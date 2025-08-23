Paura per un incendio in un appartamento: coniugi anziani e figlia messi in salvo

- Advertisement -

CATANZARO – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.00 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – distaccamento di Sellia Marina e sede centrale – sono intervenute nel comune di Sellia Marina, in via Fratto, a seguito di un incendio in un appartamento disposto su tre livelli fuori terra.

L’incendio ha interessato in particolare la mansarda e due camere da letto situate al secondo piano. Il personale intervenuto ha provveduto tempestivamente all’estinzione delle fiamme, evitando la propagazione del rogo all’intera struttura.

Al momento dell’evento erano presenti all’interno dell’abitazione due coniugi anziani e la figlia, che sono stati prontamente messi in sicurezza senza riportare alcuna conseguenza fisica. A causa dei danni strutturali riportati, i locali colpiti dal fuoco sono stati dichiarati inagibili in attesa di ulteriori accertamenti tecnici.