HomeCalabria

Paura per un incendio in un appartamento: coniugi anziani e figlia messi in salvo

Paura a Sellia Marina per un incendio che ha interessato in particolare la mansarda e due camere da letto situate al secondo piano

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.00 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – distaccamento di Sellia Marina e sede centrale – sono intervenute nel comune di Sellia Marina, in via Fratto, a seguito di un incendio in un appartamento disposto su tre livelli fuori terra.

L’incendio ha interessato in particolare la mansarda e due camere da letto situate al secondo piano. Il personale intervenuto ha provveduto tempestivamente all’estinzione delle fiamme, evitando la propagazione del rogo all’intera struttura.

Al momento dell’evento erano presenti all’interno dell’abitazione due coniugi anziani e la figlia, che sono stati prontamente messi in sicurezza senza riportare alcuna conseguenza fisica. A causa dei danni strutturali riportati, i locali colpiti dal fuoco sono stati dichiarati inagibili in attesa di ulteriori accertamenti tecnici.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Settembre rendese

Settembre Rendese: dal 17 al 27 settembre la 60′ edizione dello storico festival di...

Area Urbana
RENDE – Si accendono i riflettori sulla 60^ edizione del Settembre Rendese, il festival più longevo della Calabria, punto di riferimento culturale e artistico...
Benzina rientri autostrada

Benzina, in cinque anni prezzo del gasolio aumentato del +27%, quello della verde +21,7%

Italia
COSENZA - Per la prima volta l’esodo estivo non è stato caratterizzato dai soliti rincari speculativi dei carburanti che, negli ultimi anni, hanno accompagnato...

Incendi boschivi: da metà giugno 51.900 interventi dei vigili fuoco. Nell’ultima settimana 333 in...

Calabria
ROMA - Dal 15 giugno al 22 agosto sono stati 51.900 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione...
Grotte di Sant'Angelo

Boom di visitatori per le Grotte di Sant’Angelo a Cassano Ionio: in soli 50...

Ionio
CASSANO IONIO (CS) - Cresce l'interesse e l'entusiasmo attorno alle Grotte di Sant'Angelo, il suggestivo complesso carsico situato nel cuore del territorio di Cassano...
Pasqualina Straface

Prime bordate – Straface (Fi) «I calabresi non si faranno fregare dalla sinistra e...

Calabria
COSENZA - "Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Federazione riformista, Partito socialista italiano, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37085Area Urbana22274Provincia19779Italia8002Sport3849Tirreno2906Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

'nduja Stati Uniti
Calabria

Taste Experience Calabria: da Spilinga a Cosenza, viaggio nei sapori autentici...

COSENZA - Prende il via "Taste Experience Calabria", un progetto itinerante che da agosto a settembre 2025 animerà cinque comuni calabresi – Spilinga, Lago,...
Giulio-Bruno
Area Urbana

Premio Casentino, menzione d’onore allo scrittore cosentino Giulio Bruno per il...

COSENZA - Dopo la serie di 6 romanzi polizieschi ambientati a Cosenza, già vincitori di diversi premi a livello nazionale negli ultimi 15 anni,...
Calabria

Dramma sulla strada: bimbo di 2 anni travolto e ucciso da...

CATANZARO - Dramma a Catanzaro, nel quartiere Janò Rumbolotto, zona a nord del capoluogo. Un bambino di appena due anni è morto, nel cortile...
fondali-san-nicola-Arcella
Tirreno

Allarme ambientale a San Nicola Arcella: scoperte reti da pesca abbandonate...

SAN NICOLA ARCELLA (CS) - "Segnaliamo, per gli eventuali provvedimenti di rimozione, la presenza di due reti fantasma, abbandonate sui fondali di San Nicola...
Guardia Costiera
Calabria

Aggressione shock in mare: militari della Capitaneria feriti da due uomini...

VIBO VALENTIA - Un  controllo in mare si è trasformato in un episodio di violenza a Vibo Marina. Durante un'attività di controllo a una...
10elotto
Calabria

Lotto e 10eLotto, super vincite in Calabria: la più grossa con...

La Calabria protagonista dell’estrazione di ieri sera, giovedì 21 agosto, del Lotto e del 10eLotto, con vincite complessive – segnala Agimeg – per oltre 80.000 euro. Praia a Mare, la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA