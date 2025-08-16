CATANZARO – Paura nel pomeriggio di oggi nel quartiere S. Maria di Catanzaro per un incendio che sta minacciando una serie di villette a schiera, in via della Solidarietà. Le fiamme, partite da una delle abitazioni, si sono propagate rapidamente coinvolgendo altre due villette adiacenti. Sul posto sono impegnate oltre 15 unità dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro intervenute con tre squadre operative e un’autoscala. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alle strutture risultano consistenti. Gli operatori stanno lavorando per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.
Paura per un incendio che minaccia villete a schiera, Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme
