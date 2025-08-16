HomeCalabria

Paura per un incendio che minaccia villete a schiera, Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

Le fiamme, partite da una delle abitazioni, si sono propagate rapidamente coinvolgendo altre due villette adiacenti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alle strutture risultano consistenti

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Paura nel pomeriggio di oggi nel quartiere S. Maria di Catanzaro per un incendio che sta minacciando una serie di villette a schiera, in via della Solidarietà. Le fiamme, partite da una delle abitazioni, si sono propagate rapidamente coinvolgendo altre due villette adiacenti. Sul posto sono impegnate oltre 15 unità dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro intervenute con tre squadre operative e un’autoscala. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alle strutture risultano consistenti. Gli operatori stanno lavorando per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Marea Summer Festival

A Paola arriva il Marea Summer Festival, una serata tra musica, danza, enogastronomia e...

Tirreno
PAOLA (CS) - Domani, domenica 17 agosto, a partire dalle ore 18:30 Paola si prepara a diventare un grande palcoscenico di musica, danza, cucina...

Tragedia di Ferragosto sfiorata sulla spiaggia di Scalea, bambino di 4 anni ha un...

Tirreno
SCALEA (CS) - Nella giornata di ieri sulla spiaggia di Scalea, sull'Alto Tirreno cosentino, si è nella giornata di Ferragosto, si è sfiorata la...

Festival Euromediterraneo di Altomonte, domani lo spettacolo di Luca Ward

Provincia
ALTOMONTE (CS) - Domani, domenica 17 agosto, torna il grande teatro al Festival Euromediterraneo di Altomonte. Il teatro "Costantino Belluscio" si prepara ad accogliere...

Mormanno, il sindaco Pappaterra traccia il bilancio comunale e rilancia la sfida per il...

Provincia
MORMANNO (CS) - In occasione della Festa dell'Assunta, patrona di Mormanno, il sindaco Paolo Pappaterra ieri ha pronunciato il tradizionale discorso solenne alla presenza...
Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza siero botulino

Botulino, oggi un nuovo ricovero all’Annunziata: paziente in terapia intensiva

Area Urbana
COSENZA - A distanza di molti giorni dallo scoppio del focolaio di intossicazioni da botulino che si è registrato a Diamante dove molte persone...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36990Area Urbana22249Provincia19742Italia7990Sport3841Tirreno2888Università1448
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Marea Summer Festival
Tirreno

A Paola arriva il Marea Summer Festival, una serata tra musica,...

PAOLA (CS) - Domani, domenica 17 agosto, a partire dalle ore 18:30 Paola si prepara a diventare un grande palcoscenico di musica, danza, cucina...
Tirreno

Tragedia di Ferragosto sfiorata sulla spiaggia di Scalea, bambino di 4...

SCALEA (CS) - Nella giornata di ieri sulla spiaggia di Scalea, sull'Alto Tirreno cosentino, si è nella giornata di Ferragosto, si è sfiorata la...
Provincia

Festival Euromediterraneo di Altomonte, domani lo spettacolo di Luca Ward

ALTOMONTE (CS) - Domani, domenica 17 agosto, torna il grande teatro al Festival Euromediterraneo di Altomonte. Il teatro "Costantino Belluscio" si prepara ad accogliere...
Provincia

Mormanno, il sindaco Pappaterra traccia il bilancio comunale e rilancia la...

MORMANNO (CS) - In occasione della Festa dell'Assunta, patrona di Mormanno, il sindaco Paolo Pappaterra ieri ha pronunciato il tradizionale discorso solenne alla presenza...
Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza siero botulino
Area Urbana

Botulino, oggi un nuovo ricovero all’Annunziata: paziente in terapia intensiva

COSENZA - A distanza di molti giorni dallo scoppio del focolaio di intossicazioni da botulino che si è registrato a Diamante dove molte persone...
San Giovanni in fiore mensa
Provincia

San Giovanni in Fiore, approvato il progetto per la mensa della...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - La giunta comunale di San Giovanni in Fiore ha approvato il progetto di riqualificazione della mensa scolastica "Fratelli...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA