Paura per Massimo Mauro. Colpito da infarto mentre si trovava in vacanza in Calabria

CATANZARO – L’ex dirigente sportivo e calciatore calabrese Massimo Mauro, 61 anni, è stato colpito in mattinata da un infarto in Calabria, dove si trova in vacanza. L’episodio, come fa sapere all’ANSA la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, impegnata soprattutto nella lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica, di cui è presidente, è accaduto mentre giocava a padel.

Contattato immediatamente un medico, è stato portato all’ospedale di Catanzaro, sua città natale, dove è stata eseguita un’angioplastica. “In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora – ha riferito lo stesso Massimo Mauro alla Fondazione, che si è fatta portavoce -. Vengo seguito bene e coccolato“.

Cresciuto nel Catanzaro, Massimo Mauro ha esordito in serie A il 27 aprile 1980, lanciato dall’allora tecnico dei calabresi Tarcisio Burgnich. Il centrocampista ha vestito le maglie dell’Udinese ma soprattutto della Juventus, con cui ha vinto una Coppa Intercontinentale e uno scudetto e del Napoli, squadra con cui ha vinto nel 1990 un secondo scudetto e una Supercoppa italiana. Conclusa l’attività agonistica, dall’ottobre del 1997 al luglio del 1999 ha ricoperto la carica di presidente del Genoa ed ha avuto anche un passato da politico.