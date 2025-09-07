HomeCalabria

Paura a Paravati, bimba di tre anni investita da un’auto: è sotto osservazione

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi di rito e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto

MILETO (VV) – Tanta paura ieri sera a Paravati, frazione di Mileto, dove una bambina di circa 3 anni è stata investita da un’auto. E’ accaduto intorno alle 21 in via Comparni. La piccola, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scesa da un’auto in sosta mentre era con la mamma e avrebbe tentato di attraversare la strada proprio mentre stava sopraggiungendo un veicolo, guidato da un giovane che l’ha colpita e scaraventata a terra. Il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare soccorso.

Immediato l’intervento del personale del 118, che ha trasportato la piccola al Pronto Soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo. I medici, valutate le sue condizioni, hanno disposto il trasferimento al “Pugliese” di Catanzaro. Fortunatamente le sue condizioni sarebbero in miglioramento e non desterebbero preoccupazione anche se la bimba è in osservazione. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi di rito e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

