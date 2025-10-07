HomeCalabria

Paura nella notte, in fiamme un furgone di un caseificio. Libera: «Ennesimo atto intimidatorio»

Il mezzo ha preso fuoco insieme ad un'altra vettura. Le fiamme si sono propagante anche sulla facciata del palazzo dove al piano terra è ubicato il negozio. Il coordinamento reggino garantisce sostegno e vicinanza concreta e solidale

REGGIO CALABRIA – Paura nella notte a Reggio Calabria. In centro città, centralissima piazza Carmine, intorno alle 2, un furgone del caseificio ha preso fuoco insieme ad un’altra vettura. Le fiamme si sono propagante anche sulla facciata del palazzo dove al piano terra è ubicato lo storico negozio. Il coordinamento Libera di Reggio Calabria parla “dell’ennesimo atto intimidatorio in città”.

“Negli ultimi mesi, diverse attività commerciali sono state attenzionate dalle locali cosche mafiose: bar, negozi, attività portate avanti in beni confiscati, ma anche giornalisti e amministratori sono state vittime di attentati e minacce. – ha specificato – Un linguaggio violento e, purtroppo, noto attraverso il quale le ‘ndrine cercano di condizionare la vita economica e sociale del territorio”.

“Al caseificio “Delizie della natura”, tra le prime imprese che hanno aderito alla rete “Reggio Libera Reggio – la Libertà non ha pizzo” – dice il coordinamento reggino di Libera insieme alla rete degli imprenditori – garantiscono sostegno e vicinanza concreta e solidale. Al linguaggio della ‘ndrangheta risponderemo con il linguaggio della resistenza e della denuncia accanto alle forze dell’ordine e alla magistratura, che certamente faranno di tutto per fare luce su questo gravissimo attentato, continuando il nostro impegno per liberare Reggio Calabria dalla ‘ndrangheta e da ogni forma di corruzione e violenza”.

