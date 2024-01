Paura nel porto di Roccella, imbarcazione di 10 metri distrutta dalle fiamme

ROCCELLA JONICA (RC) – Dalle 8,15 di oggi le squadre dei vigili del fuoco di Monasterace e Siderno sono impegnate nel porto della Grazie di Roccella Jonica, a causa di un incendio ad un’imbarcazione. Il natante, un mono albero di circa 10 metri era ancorato nella darsena dei diportisti. Per cause che si cercherà di accertare successivamente, è stato avvolto dalle fiamme. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco coordinati dal capo squadra Ludovico Modafferi e supportati da un’autopompa e un’autobotte, ha evitato che le fiamme si propagassero alle imbarcazioni vicine, anch’esse ancorate in darsena.

