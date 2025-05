Paura in autostrada, scontro sull’A2 tra minibus della Polizia e tir: sei agenti feriti

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Paura sull’utostrada A2 del Mediterraneo, nel pomeriggio di oggi, alle ore 15:50, per un incidente stradale avvenuto in prossimità dello svincolo di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia. Un minibus Iveco Daily, con allestimento antisommossa e circa 15 posti, appartenente alla Polizia di Stato, si è scontrato con un autoarticolato in transito sulla corsia nord.

Nell’impatto, sei agenti di polizia sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale di Vibo Valentia da due ambulanze del servizio sanitario locale. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata. Per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale, il tratto autostradale in direzione nord è rimasto chiuso fino alle ore 16:40.